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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 2001 года D (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 130,000
  • Тираж PROOF 83,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 2001
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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