Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 2001 года A (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Сталь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 130,000
- Тираж PROOF 83,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 2001
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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