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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1981 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1981 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1981 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 82,591,120
  • Тираж PROOF 91,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1981
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1981 года со знаком F. Это стальная монета периода ФРГ

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Германия 2 пфеннига 1981 F на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность PF66 RD CAMEO NGC
Цена
Германия 2 пфеннига 1981 F на аукционе Soler y Llach - September 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность PF66 RD CAMEO NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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