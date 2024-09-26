Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1981 года F (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1981 года со знаком F. Это стальная монета периода ФРГ
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