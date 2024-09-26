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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1977 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1977 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1977 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 86,887,620
  • Тираж PROOF 50,620

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1977
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1977 года со знаком J. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4184 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 72 EUR. Торги состоялись 4 сентября 2013.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 2 пфеннига 1977 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 5, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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