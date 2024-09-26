Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1977 года J (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1977 года со знаком J. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4184 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 72 EUR. Торги состоялись 4 сентября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (1)
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск