Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1971 года F (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1971 года со знаком F. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1987 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 90 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2020.
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