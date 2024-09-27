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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1971 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1971 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1971 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 82,772,864
  • Тираж PROOF 8,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1971
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1971 года со знаком F. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1987 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 90 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2020.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
Германия 2 пфеннига 1971 F на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Для продажи 2 пфеннига 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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