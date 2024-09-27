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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1971 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1971 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1971 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 71,755,467
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1971
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1971 года со знаком D. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 10306 проданному на аукционе Rhenumis за 130 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rhenumis (1)
Германия 2 пфеннига 1971 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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