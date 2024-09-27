Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1971 года D (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1971 года со знаком D. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 10306 проданному на аукционе Rhenumis за 130 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Rhenumis (1)
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск