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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1968 года G "Тип 1967-2001" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1968 года G "Тип 1967-2001" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1968 года G "Тип 1967-2001" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,004,489
  • Тираж PROOF 2,372

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1968
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1968 года со знаком G. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 10305 проданному на аукционе Rhenumis за 50 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.

Сохранность
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  • Rhenumis (1)
Германия 2 пфеннига 1968 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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