Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1968 года F "Тип 1967-2001" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1968 года со знаком F. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4420 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 90 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
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