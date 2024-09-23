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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1967 года G "Тип 1967-2001" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1967 года G "Тип 1967-2001" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1967 года G "Тип 1967-2001" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 520

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1967
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1967 года со знаком G. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1316 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1750 EUR. Торги состоялись 29 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
856 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PF67 RB CAMEO NGC
Цена
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
1264 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Münzen & Medaillen - October 11, 2000
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 11 октября 2000
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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