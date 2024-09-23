Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1967 года G "Тип 1967-2001" (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Сталь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 520
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1967
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1967 года со знаком G. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1316 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1750 EUR. Торги состоялись 29 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Heritage Eur (1)
- Künker (4)
- Münzen & Medaillen (1)
- Rhenumis (1)
- Teutoburger (4)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
1264 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск