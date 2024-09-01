Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1968 года G "Тип 1950-1969" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1968 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1468 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1250 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.
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