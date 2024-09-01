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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1968 года G "Тип 1950-1969" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1968 года G "Тип 1950-1969" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1968 года G "Тип 1950-1969" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,357,169
  • Тираж PROOF 3,651

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1968
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1968 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1468 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1250 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Möller (1)
Германия 2 пфеннига 1968 G на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
1636 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Германия 2 пфеннига 1968 G на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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