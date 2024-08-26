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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1967 года J "Тип 1950-1969" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1967 года J "Тип 1950-1969" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1967 года J "Тип 1950-1969" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,725,077
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1967
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1967 года со знаком J. Это бронзовая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 2 пфеннига 1967 J на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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