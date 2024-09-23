Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1967 года G "Тип 1950-1969" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1967 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8750 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1650 EUR. Торги состоялись 15 июня 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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