Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1967 года G "Тип 1950-1969" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1967 года G "Тип 1950-1969" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1967 года G "Тип 1950-1969" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,280,000
  • Тираж PROOF 3,630

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1967
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1967 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8750 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1650 EUR. Торги состоялись 15 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Numisbalt (2)
  • Teutoburger (2)
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Felzmann - June 15, 2010
Германия 2 пфеннига 1967 G на аукционе Felzmann - June 15, 2010
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1967 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск