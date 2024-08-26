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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1966 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1966 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1966 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,803,543
  • Тираж PROOF 3,070

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1966
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1966 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
Германия 2 пфеннига 1966 G на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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