Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1966 года G (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1966 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ
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