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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1966 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1966 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1966 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,543,627
  • Тираж PROOF 450

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1966
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1966 года со знаком F. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 681 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 65 EUR. Торги состоялись 19 апреля 2016.

Сохранность
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Германия 2 пфеннига 1966 F на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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