Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1965 года G (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1965 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7205 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30 EUR. Торги состоялись 14 марта 2002.
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