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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1965 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1965 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1965 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,477,575
  • Тираж PROOF 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1965
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1965 года со знаком F. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1251 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 пфеннига 1965 F на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 RD PCGS
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 2 пфеннига 1965 F на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 2 пфеннига 1965 F на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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