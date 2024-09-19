Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1965 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,477,575
- Тираж PROOF 300
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1965
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1965 года со знаком F. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1251 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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