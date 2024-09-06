Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1965 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1965 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1965 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 48,541,083
  • Тираж PROOF 40

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1965
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1965 года со знаком D. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2561 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
Германия 2 пфеннига 1965 D на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 2 пфеннига 1965 D на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 2 пфеннига 1965 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1965 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск