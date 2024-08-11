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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1964 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1964 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1964 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,430,613
  • Тираж PROOF 368

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1964
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1964 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3022 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 52 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • WAG (2)
  • Wormser Auktionshaus (3)
Германия 2 пфеннига 1964 G на аукционе Wormser Auktionshaus - December 1, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 1 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1964 G на аукционе Wormser Auktionshaus - September 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1964 G на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1964 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Германия 2 пфеннига 1964 G на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 2 пфеннига 1964 G на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1964 G на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1964 G на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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