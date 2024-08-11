Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1964 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,430,613
- Тираж PROOF 368
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1964
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1964 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3022 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 52 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.
Сохранность
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- Wormser Auktionshaus (3)
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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