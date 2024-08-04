Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1964 года F (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,296,161
- Тираж PROOF 30
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1964
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1964 года со знаком F. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4129 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 70 EUR. Торги состоялись 10 марта 2021.
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