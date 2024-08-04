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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1964 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1964 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1964 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,296,161
  • Тираж PROOF 30

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1964
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1964 года со знаком F. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4129 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 70 EUR. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 2 пфеннига 1964 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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