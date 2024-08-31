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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1964 года D (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,336,000
  • Тираж PROOF 40

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1964
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1964 года со знаком D. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2560 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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Германия 2 пфеннига 1964 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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