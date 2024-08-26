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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1963 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1963 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1963 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,884,445
  • Тираж PROOF 30

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1963
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1963 года со знаком J. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3250 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 DEM. Торги состоялись 18 июня 2000.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 2 пфеннига 1963 J на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1963 J на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1963 J на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена
90 DM
Цена в валюте аукциона 90 DEM

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1963 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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