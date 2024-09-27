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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1963 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1963 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1963 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,856,828
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1963
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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