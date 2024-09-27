Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1961 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,060,172
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1961
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1961 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2558 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- Wormser Auktionshaus (2)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Где продать?
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