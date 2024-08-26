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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1960 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1960 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1960 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,657,071
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1960
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1960 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2556 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Wormser Auktionshaus (4)
Германия 2 пфеннига 1960 G на аукционе Wormser Auktionshaus - December 1, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 1 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1960 G на аукционе Wormser Auktionshaus - December 1, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 1 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1960 G на аукционе Wormser Auktionshaus - September 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1960 G на аукционе Wormser Auktionshaus - September 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1960 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 2 пфеннига 1960 G на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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