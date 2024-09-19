Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1960 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,915,079
- Тираж PROOF 75
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1960
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1960 года со знаком F. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1200 EUR. Торги состоялись 29 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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