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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1960 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1960 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1960 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,915,079
  • Тираж PROOF 75

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1960
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1960 года со знаком F. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1200 EUR. Торги состоялись 29 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 пфеннига 1960 F на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 2 пфеннига 1960 F на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
1354 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Германия 2 пфеннига 1960 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1960 F на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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