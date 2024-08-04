Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1960 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,978,994
- Тираж PROOF 75
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1960
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1960 года со знаком D. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1313 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 29 января 2021.
Сохранность
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Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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