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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1959 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1959 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1959 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,675,000
  • Тираж PROOF 45

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1959
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1959 года со знаком J. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2553 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (3)
Германия 2 пфеннига 1959 J на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 2 пфеннига 1959 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Германия 2 пфеннига 1959 J на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1959 J на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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