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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1959 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1959 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1959 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,325,000
  • Тираж PROOF 30

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1959
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1959 года со знаком G. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6291 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Künker (3)
  • Rhenumis (1)
Германия 2 пфеннига 1959 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 2 пфеннига 1959 G на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Германия 2 пфеннига 1959 G на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1959 G на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1959 G на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1959 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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