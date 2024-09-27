Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1958 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,25 гр
- Диаметр 19,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,050,000
- Тираж PROOF 34
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1958
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1958 года со знаком J. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2549 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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