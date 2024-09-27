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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1958 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1958 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1958 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,050,000
  • Тираж PROOF 34

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1958
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1958 года со знаком J. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2549 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (2)
Германия 2 пфеннига 1958 J на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 2 пфеннига 1958 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
881 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Германия 2 пфеннига 1958 J на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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