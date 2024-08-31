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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1958 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1958 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1958 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,000,000
  • Тираж PROOF 75

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1958
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1958 года со знаком D. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2545 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Künker (4)
Германия 2 пфеннига 1958 D на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1958 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 2 пфеннига 1958 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 2 пфеннига 1958 D на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность PROOF
Цена
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