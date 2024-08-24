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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 2000 года A "Вилли Брандт". Инкузный брак. Латунь (Германия, ФРГ)

Разновидность: Инкузный брак. Латунь

Аверс монеты - 2 марки 2000 года A "Вилли Брандт" Инкузный брак Латунь - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 2000 года A "Вилли Брандт" Инкузный брак Латунь - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,98 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 2000
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 марки 2000 "Вилли Брандт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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