Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1990-2001 года "Франц Йозеф Штраус". Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Цены на аукционах (2) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1990-2001 года "Франц Йозеф Штраус". Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ
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