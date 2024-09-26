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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1990-2001 года "Франц Йозеф Штраус". Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 2 марки 1990-2001 года "Франц Йозеф Штраус" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1990-2001 года "Франц Йозеф Штраус" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1990-2001
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1990-2001 года "Франц Йозеф Штраус". Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Rhenumis (1)
Германия 2 марки 1990-2001 "Франц Йозеф Штраус" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1990-2001 "Франц Йозеф Штраус" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1990 "Франц Йозеф Штраус" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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