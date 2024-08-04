Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1951 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1951
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года. Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 210 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
Сохранность
- Все фирмы
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