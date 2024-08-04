Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1951 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

Аверс монеты - 2 марки 1951 года Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1951 года Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1951
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года. Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 210 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
Германия 2 марки 1951 на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1951 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск