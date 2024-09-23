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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1998 года A "Вилли Брандт". Алюминий. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Алюминий. Гурт гладкий

Аверс монеты - 2 марки 1998 года A "Вилли Брандт" Алюминий Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1998 года A "Вилли Брандт" Алюминий Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,46 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1998
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1998 года "Вилли Брандт" со знаком A. Алюминий. Гурт гладкий. Это алюминиевая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1923 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 2 марки 1998 A "Вилли Брандт" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1998 "Вилли Брандт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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