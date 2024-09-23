Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1998 года A "Вилли Брандт". Алюминий. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Алюминий. Гурт гладкий
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1998 года "Вилли Брандт" со знаком A. Алюминий. Гурт гладкий. Это алюминиевая монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1923 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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