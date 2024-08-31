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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1997 года A "Вилли Брандт". Медь. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Медь. Гурт гладкий

Аверс монеты - 2 марки 1997 года A "Вилли Брандт" Медь Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1997 года A "Вилли Брандт" Медь Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,18 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1997
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1997 года "Вилли Брандт" со знаком A. Медь. Гурт гладкий. Это медная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1600 EUR. Торги состоялись 8 июня 2017.

Сохранность
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Германия 2 марки 1997 A "Вилли Брандт" на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1997 "Вилли Брандт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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