2 марки 1997 года A "Вилли Брандт". Медь. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1997 года "Вилли Брандт" со знаком A. Медь. Гурт гладкий. Это медная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1600 EUR. Торги состоялись 8 июня 2017.

Сохранность XF (1)