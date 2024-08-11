Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1990 года F "Франц Йозеф Штраус". Латунь. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Латунь. Гурт гладкий
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1990 года "Франц Йозеф Штраус" со знаком F. Латунь. Гурт гладкий. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1922 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 900 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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