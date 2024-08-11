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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1990 года F "Франц Йозеф Штраус". Латунь. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Латунь. Гурт гладкий

Аверс монеты - 2 марки 1990 года F "Франц Йозеф Штраус" Латунь Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1990 года F "Франц Йозеф Штраус" Латунь Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1990
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1990 года "Франц Йозеф Штраус" со знаком F. Латунь. Гурт гладкий. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1922 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 900 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 2 марки 1990 F "Франц Йозеф Штраус" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1990 "Франц Йозеф Штраус" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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