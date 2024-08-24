Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1951 года F. Клипа (Германия, ФРГ)
Разновидность: Клипа
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком F. Клипа. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 23 мая 2012.
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