Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1951 года F. Клипа (Германия, ФРГ)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - 2 марки 1951 года F Клипа - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1951 года F Клипа - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1951
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком F. Клипа. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 23 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
Германия 2 марки 1951 F на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1951 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск