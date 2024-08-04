Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1970 года J "Теодор Хойс". Золото (Германия, ФРГ)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (5) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1970 года "Теодор Хойс" со знаком J. Золото. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 32158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 168000 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
9250 $
Цена в валюте аукциона 9250 USD
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 марта 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
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