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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1970 года J "Теодор Хойс". Золото (Германия, ФРГ)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2 марки 1970 года J "Теодор Хойс" Золото - цена золотой монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1970 года J "Теодор Хойс" Золото - цена золотой монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 51,1 гр
  • Диаметр 43,27 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1970
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1970 года "Теодор Хойс" со знаком J. Золото. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 32158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 168000 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1970 J "Теодор Хойс" на аукционе Stack's - June 18, 2024
Германия 2 марки 1970 J "Теодор Хойс" на аукционе Stack's - June 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
9250 $
Цена в валюте аукциона 9250 USD
Германия 2 марки 1970 J "Теодор Хойс" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 2 марки 1970 J "Теодор Хойс" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1970 J "Теодор Хойс" на аукционе Stack's - March 14, 2013
Германия 2 марки 1970 J "Теодор Хойс" на аукционе Stack's - March 14, 2013
Продавец Stack's
Дата 14 марта 2013
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
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Германия 2 марки 1970 J "Теодор Хойс" на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1970 "Теодор Хойс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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