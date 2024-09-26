Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1971 года J "Планк". Клипа (Германия, ФРГ)
Разновидность: Клипа
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1971 года "Планк" со знаком J. Клипа. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2200 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.
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