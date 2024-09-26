Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1971 года J "Планк". Клипа (Германия, ФРГ)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - 2 марки 1971 года J "Планк" Клипа - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1971 года J "Планк" Клипа - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1971
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1971 года "Планк" со знаком J. Клипа. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2200 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 2 марки 1971 J "Планк" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1971 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1971 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск