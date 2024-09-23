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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1988-2001 года "Людвиг Эрхард". Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 2 марки 1988-2001 года "Людвиг Эрхард" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1988-2001 года "Людвиг Эрхард" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1988-2001
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1988-2001 года "Людвиг Эрхард". Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 160 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Möller (1)
  • Reinhard Fischer (10)
  • Teutoburger (1)
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Reinhard Fischer - July 14, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 июля 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1988-2001 "Людвиг Эрхард" на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1988 "Людвиг Эрхард" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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