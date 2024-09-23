Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1988-2001 года "Людвиг Эрхард". Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1988-2001
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1988-2001 года "Людвиг Эрхард". Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 160 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2018.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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