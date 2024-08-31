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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1994-2001 года "Вилли Брандт". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 2 марки 1994-2001 года "Вилли Брандт" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1994-2001 года "Вилли Брандт" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1994-2001
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1994-2001 года "Вилли Брандт". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1050 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
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Германия 2 марки 1994-2001 "Вилли Брандт" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1994-2001 "Вилли Брандт" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
1193 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Германия 2 марки 1994-2001 "Вилли Брандт" на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1994-2001 "Вилли Брандт" на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1994-2001 "Вилли Брандт" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
875 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR

Где продать?

Для продажи 2 марки 1994 "Вилли Брандт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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