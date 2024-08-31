Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1994-2001 года "Вилли Брандт". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1994-2001
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1994-2001 года "Вилли Брандт". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1050 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
1193 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Где продать?
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