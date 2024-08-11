Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1994-2001 года "Вилли Брандт". Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)
Разновидность: Двойная надпись на гурте
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1994-2001
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (9)
Цены на аукционах
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