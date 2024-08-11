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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1994-2001 года "Вилли Брандт". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1994-2001
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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