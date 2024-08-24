Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1990-2001 года "Франц Йозеф Штраус". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1990-2001
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1990-2001 года "Франц Йозеф Штраус". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 1 июня 2015.
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