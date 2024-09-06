Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1979-1993
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 85065 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 250 EUR. Торги состоялись 3 сентября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Wormser Auktionshaus (1)
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