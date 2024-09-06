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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1979-1993
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 85065 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 250 EUR. Торги состоялись 3 сентября 2020.

Сохранность
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Германия 2 марки 1979-1993 "Курт Шумахер" на аукционе Wormser Auktionshaus - June 6, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 6 июня 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1979 "Курт Шумахер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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