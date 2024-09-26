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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

Аверс монеты - 2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер" Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер" Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1979-1993
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер". Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 10373 проданному на аукционе Rhenumis за 60 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Rhenumis (1)
  • Wormser Auktionshaus (5)
Германия 2 марки 1979-1993 "Курт Шумахер" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 2 марки 1979-1993 "Курт Шумахер" на аукционе Wormser Auktionshaus - September 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1979-1993 "Курт Шумахер" на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1979-1993 "Курт Шумахер" на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1979-1993 "Курт Шумахер" на аукционе Wormser Auktionshaus - December 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1979-1993 "Курт Шумахер" на аукционе Wormser Auktionshaus - September 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1979-1993 "Курт Шумахер" на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1979 "Курт Шумахер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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