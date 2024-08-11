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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1951 года. Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 2 марки 1951 года Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1951 года Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1951
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года. Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2714 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Künker (2)
Германия 2 марки 1951 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
961 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Германия 2 марки 1951 на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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