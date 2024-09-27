Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1951 года. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1951
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1350 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.
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