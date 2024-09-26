Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер". Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1979-1993
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1979-1993 года "Курт Шумахер". Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4838 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Teutoburger (1)
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