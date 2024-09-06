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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1951 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 марки 1951 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1951 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1951
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1485 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 625 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
Германия 2 марки 1951 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 2 марки 1951 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Германия 2 марки 1951 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 марки 1951 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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