Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1951 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (4) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1485 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 625 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (2)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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